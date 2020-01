MAZZETTE A GO-GO nei comuni di VILLA LITERNO e LUSCIANO. Il pm chiede l’arresto in carcere per 23 persone. C’è anche Nicola Tamburrino che, con faccia di bronzo, non si dimette da sindaco 22 Gennaio 2020 - 11:59

Nelle foto, da sx, Nicola Esposito e Nicola Tamburrino