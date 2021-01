AVERSA. Infarto durante una partita di tennis, muore giovane medico

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – In queste ore la terribile scomparsa dello stimato gastroenterologo Mauro Valeriano D’Auria. Originario di Sant’Antonio Abate e in servizio presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, viveva da diverso tempo ad Aversa. Sportivo e appassionato di tennis, durante una partita ha accusato un forte dolore al petto e si è accasciato.

Inutili i soccorsi e per il dottore non vi è stato nulla da fare, un fulmineo arresto cardiaco lo ha portato via dalla moglie Renata e dai suoi due piccoli figli. Sotto shock due comunità e il mondo medico. Tanti i messaggi di addio e cordoglio.