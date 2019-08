Medico tortura il suo cane, trascinandolo con il guinzaglio fuori dall’auto in corsa. DENUNCIATO

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una storia a lieto fine, quando con l’ausilio di materiale fotografico abbiamo dato conto del salvataggio, da parte di una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Caserta, di tre splendidi cuccioli, abbandonati orrendamente in una siepe in località Petrarelle.

I cani sono spesso protagonisti di storie che hanno la loro densità maggiore proprio in estate, quando chi li considera alla stregua di un soprammobile o di un giochino antistress se ne disfa oppure li sottopone ad autentiche torture, essendo diventata la questione delle vacanze assolutamente centrale nell’esistenza di queste persone.

Oggi vi raccontiamo quest’altra storia.

Un brillante intervento dei carabinieri di Villa Literno, della Compagnia di Casal di Principe, ha consentito di fermare il medico G.D.C., residente a Minturno, che si trovava in auto in compagnia del figlio 18enne, mentre insieme tenevano la loro cagnolina fuori dall’auto in transito a velocità con un guinzaglio tenuto dal finestrino.

Diverse le ferite e lesioni alle zampe della cagnolina di 10 anni, una meticcia di colore beige.

Fortunatamente i militari hanno fermato il soggetto e salvato la povera bestiola che poi è stata affidata alle cure di un veterinario e sarà accudita da volontari animalisti per poi farla adottare.

L’uomo ha giustificato tale atto criminale con il fatto che il figlio avesse paura della cagnolina.

E’ stato denunciato.