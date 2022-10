CAPUA. Menomale che Buglione c’è. Fa l’opposizione a Nocerino &Co. dall’esterno mentre chi è in consiglio dorme su sette cuscini

Non è una notizia freschissima ma noi l’abbiamo voluta riprendere lo stesso proprio per segnalare questo lungo letargo dei consiglieri di minoranza che, non danno senso compiuto alla democrazia nella funzione di una opposizione che controlla uno dei suoi capisaldi

CAPUA – E’ oramai un dato di fatto che Capua è una delle città con la Tari tra le più alte d’Italia. Quando lo si afferma, principalmente con chi non conosce la città o con chi manca da questa da un bel po’, ci si aspetta che il perimetro urbano cittadino si presenti in modo impeccabile: né un filo d’erba, né un rifiuto ingombrante ad affollare i sempre più deserti e bellissimi vicoli del centro storico della città di Fieramosca, né di trovare una savana in una delle tante rotatorie presenti sul territorio e via dicendo. E invece no!

cittadini capuani sono coscienti di pagare una tariffa tra le più alte d’Italia ed anche di abitare in una città sporca oltre i numerosi e vari disagi che questa affronta ormai da tempo, giusto per citarne uno basta guardare l’ormai dormiente se non quasi defunto commercio locale, sembrano essere rassegnati, ma c’è anche chi dall’attuale amministrazione comunale si sente offeso nella propria intelligenza.Sultema si fa sentire il rappresentante cittadino di Fratelli D’Italia,data la dormiente opposizione consiliare, che oltre a muovere qualche malcontento al massimo tra le mura delle proprie home social proprio non va.Il leader cittadino di FDI punta il dito contro l’attuale amministrazione e contro l’assessora. “E’ sotto gli occhi di tutti che le azioni intraprese finora o hanno dato risultati insufficienti o sono risultate essere poco bilanciate, ovvero favorendo interventi in talune parti della città a danno di altre che risultato abbandonate al proprio destino. Se la recente attività del lavaggio delle strade, effettuata con un’autobotte nel centro storico ha dato una qualche parvenza di efficacia e di efficienza, nelle strade periferiche per la maggior parte disseminate di erbacce e di rifiuti oltre ad uno spreco di acqua assume le sembianze di un maldestro tentativo di presa in giro dei cittadini”.Nel puntare il dito contro l’assessora Nocerino Buglione dice: “Pensa di offendere l’intelligenza dei cittadini con insensati palliativi. E’ doveroso evidenziare che per il servizio rifiuti i cittadini capuani pagano una tariffa tra le più alte d’Italia. E’ nella memoria di tutti l’ulteriore ondata di “adeguamento Tari” relativo ad anni pregressi, dello scorso aprile, con un provvedimento generato dalla precedente amministrazione, sempre di centrosinistra, che ha colpito i cittadini. Per tali motivi oltre che per le deducibili motivazioni strettamente connesse alle elementari norme di igiene e sanità riteniamo che i capuani meriterebbero maggiore rispetto”.