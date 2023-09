Mentre i due Verazzo si leccano le ferite il terzo “don Ciccio” fa bingo e si aggiudica una gara a CAPUA da 830mila euro più Iva

Si tratta di un affidamento ancora provvisorio realizzato con il sistema del “prezzo più basso” ovviamente con tutte le mediazioni aritmetiche previste dal codice degli appalti. Sono lavori relativi all’ex Liceo

CAPUA – Leggi il cognome Verazzo legato ad un aggiudicazione, seppur ancora provvisoria, di una super gara da 830mila euro più Iva in pratica 1milone di euro secchi e immediatamente alzi le antenne, dopo tutto quel po’po’ di robe che sono successe negli ultimi anni, con l’epilogo della piena assoluzione dei cugini Francesco e Giuseppe Verazzo, addirittura accusati dalla Dda prima di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e successivamente, almeno per quel che riguarda il solo Francesco Verazzo di associazione a delinquere diretta cioè di un’appartenenza piena e consapevole al clan dei casalesi cosi come ha raccontato il collaboratore fi giustizia, Nicola Schiavone, figlio di Francesco Schiavone Sandokan le cui dichiarazioni sono state poi smontate pezzo pezzo del gip/gup del tribunale di Napoli Fabio Provvisier nella sua sentenza assolutoria, da noi sviscerata e analizzata nelle 4 puntate di un Focus dedicatole e chiuso con l’ultima di queste puntate andate in rete solo qualche giorno fa.

Leggi, però, bene la determina a firma dalla dirigente del Comune di Capua Rita Riccio, nella veste di responsabile unico del procedimento o Rup che dir si voglia e ti accorgi che il beneficiario di questa gara non è il Francesco Verazzo coinvolto nell’indagine della Dda, ma il suo cugino ed omonimo da tutti conosciuto come don Ciccio Verazzo. Questo si evince dall’indirizzo contenuto nella determina cioè da una sede ubicata in via Roma 138 a Capua.

L’unica cosa che poteva essere gestita un po’ meglio è la denominazione del soggetto vincitore. Scrive, infatti Rita Riccio : “Aggiudicataria provvisoria GEOM. VERAZZO FRANCESCO con sede in Capua in Via Roma, 138″ così come potete leggere, sincerandovi direttamente su questa notizia dallo screenshot o in copia originale che pubblichiamo in calce.

Scritta così sembra che la gara sia stata attribuita ad una persona fisica e non a una persona giuridica. Tanto è vero che noi da una prima lettura veloce e superficiale ritenevamo che si trattasse di un incarico di progettazione o di una direzione dei lavori e non invece dell’attribuzione dei lavori finalizzati alla rigenerazione urbana 2021 con adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio in via Roma “Ex liceo” nel Comune di Capua.

La definizione “Geometra Francesco Verazzo” non permette nemmeno di prefigurare di dedurre una attribuzione ad una ditta individuale. Oddio, in ultima analisi si potrebbe anche pensare che il simpatico don Ciccio abbia chiamato così una sua ditta ma anche in questo caso occorrerebbe declinare la ragione sociale.

Noi sappiamo che in quell’immobile di via Roma 138, a pochi passi sia dal complesso di Santa Caterina ed anche dalla stessa scuola oggetto dei lavori c’è la sede della F. Verazzo Costruzioni. In effetti, questo si ricava da una pagina Facebook e anche in questo caso si tratta di una formulazione non esauriente che lasci immaginare che si possa trattare di una ditta individuale, senza poter escludere anche che possa essere una società. In sintesi, le imprese invitate dal Comune sono state le canoniche 30. le offerte arrivate sono state 19 e il metodo di aggiudicazione è stato quello che noi definiamo ribasso ponderato, perchè tutto sommato non è il massimo ribasso. In altri articoli vi abbiamo anche tediato con spiegazioni capillari sui sistemi aritmetici con cui vengono individuate le offerte fortunate, stavolta non lo facciamo ma ci limitiamo solamente a dare, rivolgendoci naturalmente agli addetti ai lavori, le coordinate attraverso cui il Comune di Capua ha realizzato l’ affidamento provvisorio: “PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi degli artt. 63, 36 comma 2 lett. c), 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 2) ed 8) del D. Lgs 50/2016 (codice degli appalti) , a mezzo di gara telematica.” Numero di offerte valide 19; numero offerte accantonate per taglio delle ali 4 : 2 offerte più alte, 2 offerte più basse; numero offerte mediate 15; media (dei ribassi ndd) delle Offerte -32.46150; media degli scarti -2.36540; prima soglia di anomalia -34.826euro; somma ribassi delle offerte mediate -486.922euro e 70centesimi; decremento prima soglia di anomalia 0.4258; soglia di anomalia -34.401euro e 10centesimi.

Aggiudicataria provvisoria GEOM. Verazzo Francesco con ribasso: 34.3490%.

Amen.