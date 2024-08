MERCATO CASERTANA. Arriva l’esterno che sostituirà Calapai: è un ex promessa dell’Inter. La situazione Montalto e sul caso Tavernelli…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Non è certo il gran segreto dell’estate che ci siano giocatori in uscita dalla Casertana. Tra questi c’è Luca Calapai, finito sotto i riflettori del Trapani, del Lecco e del Campobasso.

Andrà via, questo è certo, nonostante le buone parole spese per lui dall’allenatore della casertana Manuel Iori, che ne ha lodato la professionalità, nonostante la valigia pronta.

A sostituirlo un giovane ragazzo franco ivoriano, classe ’98, che era sembrato un crack quando uscì dal settore giovanile dell’Inter: parliamo di Axel Mohamed Bakayoko, l’ultima stagione passata al Tabor Sezana, in Slovenia.

Si tratta di un terzino, ma più offensivo rispetto a Calapai, utile anche più avanti.

Ma sul mercato, sicuramente, il caso Montalto resta quello più interessante. Il giocatore è promesso al Catania, ma non c’è ancora accordo tra le due società e questo blocca un po’ il mercato in entrata dei rossoblù.

La possibilità che, come l’anno scorso, la squadra del presidente D’Agostino possa pescare nel “cestone” degli svincolati per trovare una punta per il post Montalto esiste e la passata stagione non andò poi così male, con l’arrivo di un ottimo giocatore qual è sicuramente Armando Anastasio, anche lui finito a Catania.

Servirà forse il sostituto anche di Camillo Tavernelli?

Ha fatto molto storcere il naso la scelta del giocatore di non entrare in campo nel secondo tempo. Mister Iori, infatti, dopo la decisione di non mettersi a disposizione della squadra, ha allontanato Tavernelli nel momento dei festeggiamenti dopo il pareggio all’ultimo secondo in casa del Latina.

Sembra una situazione che potrebbe portare ad una rottura con l’esterno offensivo.

Se non si troverà il modo di far tornare il sereno tra Tavernelli e lo staff dell’allenatore, il rischio che il giocatore classe 1999 vada via è alto. A quel punto, sarà necessario intervenire ancora sul mercato. Va detto che proprio Bakayoko, essendo spesso stato utilizzato da esterno offensivo negli, potrebbe anche venir utile in fase offensiva, nonostante giochi più sulla destra, al contrario di Tavernelli che opera sulla fascia sinistra.

È probabile comunque che, in caso di partenza di Tavernelli, che crediamo dovrà presentare le sue scuse ai compagni e al club, la Casertana debba mettere a disposizione di mister Iori un nuovo esterno offensivo.