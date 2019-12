Messa all’asta la casa di Pino Daniele

NAPOLI – La casa del cantautore Pino Daniele all’asta. La denuncia viene dalla pagina Facebook ‘Set Napoli’, di cui fanno parte un gruppo di ragazzi che si battono contro la turistificazione del centro storico. L’abitazione si trova in via San Giovanni Maggiore Pignatelli: attualmente nella casa vive Salvatore, il fratello del cantautore morto nel gennaio 2015, mentre prima ci abitava la madre.

Secondo quanto denunciato da ‘Set Napoli’, la casa sarebbe stata messa in vendita dalla banca a causa del pignoramento del mutuo d’acquisto della casa. E dovrebbe finire sull’asta alla fine di gennaio.

“È poco più di un basso, ma l’aggressività della banca è motivata dal fatto che ora gli interessi immobiliari su quest’area si sono moltiplicati – scrivono sulla pagina Facebook – È un allarme che condividiamo con tutte e tutti affinché si blocchi l’esecuzione dell’asta e si trovi una soluzione per impedire lo sgombero di Salvatore, un abitante storico del quartiere come tutta la sua famiglia, per farci magari un’altra casa vacanza con annessa esposizione sul fratello Pino per attrarre i turisti”.