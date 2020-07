METEO. 48 ore di fuoco: temperature fino a 42° e notti insopportabili. ECCO LE CITTA’ PIU’ AFOSE

Arriva il “forno africano”…

Con l’anticiclone nord-africano sono arrivati anche il grande caldo e l’afa che stanno avvolgendo molte aree del nostro Paese già dall’inizio della settimana, trasformando le nostre città in autentici forni. I termometri sono vistosamente cresciuti, sia di giorno, sia di notte e il tasso di umidità è ormai alle stelle. Nonostante all’orizzonte si intraveda l’arrivo di un guasto del meteo, le prossime 48 ore saranno sicuramente le più calde ed afose della settimana.

Vediamo quali saranno le città dove registreremo il clima più insopportabile.

Tra mercoledì e giovedì, i picchi maggiori di caldo e di afa li toccheremo nelle aree più interne della Sardegna dove, in località come Sanluri, la colonnina di mercurio salirà oltre i 40°C fino a toccare anche i 42°C. Temperature simili pure in Sicilia e Puglia con 40°C rispettivamente a Siracusa, Agrigento e nel foggiano.



Solo qualche grado in meno sul resto dele su gran parte delsono infatti attesi income nel, nel), mentretoccherà i. Caldo anche incon punte diAl Nord le zone piùle troveremo incon punte die nel. Sul resto del Nord registreremo mediamente picchi di, come nel mantovano e sul veronese, mentre avremo, ma con afa alle stelle.Non si scherzerà nemmeno diquando leminime difficilmente scenderanno sotto la soglia deicon punte anche die dinelle aree interne dele su gran parte delle città della

Per trovare un clima più respirabile bisognerà spostarsi verso i litorali dove le brezze di mare conterranno almeno un pochino la calura. Anche in montagna ovviamente si respirerà aria decisamente meno soffocante anche se i valori termici risulteranno comunque piuttosto altini per la stagione, con punte mediamente intorno ai 23/24°C alla quota di 1000 metri al Centro-Nord e anche qualcosa di più al Sud.