METEO. Ancora piogge e temporali, allerta gialla da domattina alle 6

REGIONALE – La Protezione Civile della Regione CAMPANIA ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 6 di domani mattina, mercoledì 14 dicembre e per le successive 24 ore, ossia fino alle 6 di giovedì 15 dicembre, sull’intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. La Protezione Civile della Regione CAMPANIA raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere attive tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di Protezione Civile per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni evidenziati con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrà verificarsi anche in essenza di precipitazioni. La perturbazione insisterà sulla regione anche nei prossimi giorni.