METEO. Come sarà il cielo per il weekend a CASERTA & PROVINCIA? Ecco le previsioni

CASERTA (red.cro.) – Dopo la pioggia di oggi, nella giornata di san Valentino, buone notizie per chi si sposterà in questo weekend.

Domani, sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. I venti spireranno moderati settentrionali con locali rinforzi ma con tendenza a divenire ad attenuarsi nella seconda parte della giornata. Il mare si presenterà mosso sotto costa, molto mosso al largo e lungo le coste esposte a Nord, ma con moto ondoso in attenuazione, mentre le temperature diminuiranno, rispetto alla calda (ma piovosa) giornata di oggi.

Per domenica, invece, aumenteranno le temperature su tutta la provincia di Caserta, che godrà di un sole tiepido e piacevole, con qualche rischio di nuvolosità, ma scarso. Per chi deciderà di fare una passeggiata in zona mare, troverà onde mosse vicino alla spiaggia. Le piogge dovrebbero tornare all’inizio della prossima settimana, a partire dalla giornata di martedì.