METEO. Dopo il caldo tremendo di questi giorni, su CASERTA E PROVINCIA arriva la pioggia

CASERTA (red.cro.) – Per una settimana abbiamo letteralmente boccheggiato a causa delle alte temperature che hanno toccato l’Italia e nel nostro caso tutta la provincia di Caserta nei giorni a cavallo tra il mese di luglio e quello di agosto. Picchi di 37/38 gradi, con un affievolimento e un calo delle temperature sono nelle zone montane e, seppur in maniera minore, sulla fascia litoranea di Terra di Lavoro. Ma questa afa terribile dovrebbe calare già a partire dalle prossime ore. Infatti, secondo i dati dell‘Aeronautica Militare, la colonnina di mercurio doverebbe scendere a quote più “umane, intorno ai 28/29 gradi di massima per la città di Caserta e su tutti i grandi centri abitati della provincia, dall’Agro aversano al Matese, passando per Maddaloni, Marcianise, Aversa e Orta di Atella. Ma non solo. Infatti, già da domattina, martedì, avremo delle piogge anche di forte entità su tutta Terra di Lavoro. Maltempo che non finirà solo domani, ma che si trascinerà almeno fino a mercoledì, quando tutta la giornata sarà piovosa.

E al mare? Su Mondragone e Castel Volturno domani mattina, martedì, si prevede pioggia, la quale, poi, tornerà nel pomeriggio del giorno seguente. Leggermente meglio, invece, andrà a Baia Domizia, che, dopo il maltempo che colpirà la località balneare domattina, vedrà sulla sua testa un mercoledì leggermente meno piovoso rispetto alle colleghe litoranee, con il sole che dovrebbe farsi vedere già nel pomeriggio di dopodomani.