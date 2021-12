Meteo Natale, dalla Vigilia tornerà la pioggia

CASERTA – La recente fase che ha portato delle belle giornate di sole ha già lasciato il passo alle prime nubi in arrivo dal mare. E’ l’indizio di un cambiamento del tempo che ci condurrà verso le festività di Natale con qualche pioggia, seppur non particolarmente incisiva e non su tutta la regione. Le province che risentiranno maggiormente di nuvolosità e locali fenomeni saranno soprattutto quelle settentrionali. Il contesto climatico dopo il freddo degli ultimi giorni sarà all’insegna di un lieve riscaldamento soprattutto nei valori minimi della notte. Ma vediamo un maggiore dettaglio per le città. A sottolinearlo è il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.

METEO A CASERTA

Nuvolosità sparsa sulla città di Caserta, a tratti più compatta con coperture anche estese ma senza fenomeni fino alla Vigilia quando in serata sarà possibile qualche breve e debole pioggia. Nubi estese e deboli piogge anche nella giornata di Natale, più diffuse e localmente abbondanti in serata nella giornata di Santo Stefano. Temperature in lieve aumento soprattutto da mercoledì con massime tra Natale e Santo Stefano fino a 15°C, minime non inferiori ai 9-11°C.