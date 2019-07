METEO. Ondata di caldo africano a CASERTA e provincia. Temperature in forte rialzo e umidità. ECCO I PICCHI PREVISTI

CASERTA (g.g.) – Il cambiamento climatico, che sta condizionando e negativamente la vita sul Pianeta, ha fatto diventare una piacevole eccezione quella che fino al 25, 30 anni fa era una regola: la bella estate mediterranea, fatta di clima asciutto e di piacevole venticello serale, garantita dall’Anticiclone delle Azzorre.

Questa situazione meteorologica è divenuta una sorta di speranza costantemente invocata durante i lunghi periodi di caldo intenso e umido.

Siamo reduci da una settimana, durante la quale, anche in provincia di Caserta, l’Anticiclone delle Azzorre, ha restituito anni di vita e soprattutto notti più “dormibili” a tutti.

Ma siccome è diventata un’eccezione e non è più la regola ecco che la simpatica alta pressione sta per salutare e per abbandonare la scena. Già da oggi si è avvertito qualche segnale con un percepibile alzamento del tasso di umidità. La tendenza sarà la stessa anche domani e dopodomani quando la temperatura aumenterà ancora e soprattutto in provincia di Caserta, a partire dal Capoluogo, l’umidità si attesterà anche di giorno su valori prossimi al 60%.

Ma sarà la rotazione della direzione del vento a marcare il cambiamento più radicale: le correnti da Nord che tenevano pulita l’aria, verranno sostituite da correnti provenienti prima da Ovest e poi da Sud cioè dall’Africa. Aria rovente, in principio secca che passando sul Mediterraneo si trasformerà in una sorta di bagno turco. Dunque, in Tunisia, avranno 40 gradi col secco e suderanno pochissimo; noi, a Caserta, avremo un lunedì, dopo i 33 gradi della domenica, 35 gradi con un alto coefficiente di umidità. Per cui i gradi saranno 35, ma noi ne percepiremo 4/5 in più.

Gli stessi 40 gradi di Tunisi ma con un tasso di umidità degno della Thailandia.

Almeno fino a giovedì 25 la situazione rimarrà invariata.

Difficile considerare affidabili modelli di previsione, proiettati ad una settimana di distanza: Ma la tendenza indica un abbassamento della temperatura e un ritorno alle medie stagionali per il fine settimana del 27 e del 28 luglio. Questo vale per Caserta e per tutta la provincia, fermo restando che le zone costiere, giovandosi delle brezze marine, segnano sempre una temperatura di 2/3 gradi inferiore rispetto a quelle dell’entroterra.