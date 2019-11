METEO. Poco sole e tanta acqua. Ecco come sarà il tempo per il weekend

CASERTA (red.cro.) – Abbracciamoci la croce, potremmo dire ingentilendo un modo di dire vernacolare, perché per questo weekend ancora pioggia e maltempo imperverseranno in tutta la provincia. Domani, sabato 9 novembre, il cielo sarà coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di moderato rovescio o temporale, soprattutto sul settore meridionale

mentre i fenomeni tenderanno momentaneamente ad attenuarsi sul settore settentrionale della provincia in mattinata. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori minimi e diminuiranno in quelli massimi. Quasi uguale la situazione anche per domenica 10, con il cielo che sulla nostra provincia sarà a tratti nuvoloso, con precipitazioni sparse sulle zone costiere, anche a carattere di rovescio o temporale. Ma, con il passare delle ore, assisteremo a una tendenza a progressiva attenuazione dei fenomeni.