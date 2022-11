«Mi ha rotto il cellulare, deve pagare i danni», la nuova truffa in due comuni del casertano

Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini

SAN NICOLA LA STRADA/CASERTA – Tenta la truffa dello specchietto ma la vittima non ci casca. E’ l’ennesima segnalazione di tentativo di truffa a danno degli automobilisti a San Nicola La Strada.

I cittadini in questi ultimi giorni hanno segnalato la presenza di un giovane, circa 25 anni, abbigliato con una felpa rossa, con un cappellino e soprattutto con un cellulare con lo schermo rotto tra le mani.

A quanto pare il modus operandi è sempre lo stesso: sceglie la vittima, si avvicina a questa fingendo uno scontro chiede soldi per avergli procurato la rottura del telefono.

Le

ultime segnalazioni arrivano tra via IV Novembre e via Appia dove gli automobilisti avrebbero rincorso il truffatore cercando di acciuffarlo per consegnarlo alla giustizia.

Un tentativo simile è stato segnalato anche in via Acquaviva nel tenimento di Caserta