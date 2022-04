“Mi prende a calci e pugni”. 23enne porta l’ex in tribunale, ma per il giudice è tutto falso

AVERSA – Al tribunale di Aversa, noto come il tribunale della corte di Napoli Nord, è andata in scena la giornata di ieri, venerdì, una particolare vicenda familiare. Un 33enne originario di Casal di Principe è stato accusato di maltrattamenti dall’ex moglie. La 23enne ha denunciato da condotta violenta, tra calci schiaffi e minacce verbali.

Nel proseguo di questo caso, è emerso come questa dichiarazione della giovane era in realtà falsa.

La donna non accettava la fine del matrimonio e per vendetta ha denunciato il compagno. Questa tesi è stata ritenuta corretta dal giudice del tribunale normanno, che quindi ha assolto l’uomo. Ma non solo.

Gli atti del processo sono stati inviati in procura a carico dell’ex compagna per false dichiarazioni.