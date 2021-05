Michele, barman di MONDRAGONE scelto per una collaborazione da noto Brand nazionale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Finalmente dal Litorale Domizio un’altra bella notizia e stavolta riguarda Michele Petrillo, il barman mondragonese scelto da un noto Brand bresciano di Gin “Piero dry Gin”, per una collaborazione lavorativa in Campania. Raggiunto via social dall’Azienda produttrice del liquore in questione, famosa in Italia ed in Europa e successivamente omaggiato di una bottiglia di Gin, l’artista rivierasco ha avuto l’opportunità di mostrare in un video tutta la sua bravura, preparando un sorprendente Gin-Tonic che ha conquistato Piero. Da qui è nata poi la leggenda.

“Avevo 15 anni – racconta Michele – quando per la prima volta misi piede sul bancone di un bar della mia città per un lavoro estivo della durata di 2 mesi, per poi riprendere a settembre gli studi all’alberghiero IPSSAR DI Formia. L’ estate successiva il mio mentore mi propose di andare a lavorare con lui in uno dei locali più in vista della Campania, il cui nome è ancora presente nella rivista “Gambero Rosso” per essere uno dei miglior bar d’Italia. La mia esperienza in questo locale é durata 12 anni. Scelsi a malincuore di andarmene perche’ volevo conseguire qualche esperienza lavorativa all’estero e difatti approdai in Spagna, a Tenerife, dove sono stato il Bar-manager di uno dei locali più in voga dell’isola. Una esperienza fantastica durata 5 anni e che mi ha tra l’altro permesso di imparare altre lingue. Tornato in Italia lavoro da 4 anni al “Gemelli Beach-Restaurant-cocktail bar” di Bagnara di Castel Volturno, dove continuo a sperimentare nuove ricette per sorprendere sempre più i nostri clienti. Nel frattempo, ho ottenuto il diploma di RUM-TASTER da Leonardo Pinto di ISLA DE Rum, uno dei massimi esponenti nel settore del liquore Rum”.

Non ci rimane che mandare a Michele un enorme in bocca al lupo per la sua carriera.