Migliaia di mq di terreno adibiti a discarica abusiva. Denunciati 2 titolari

PORTICO DI CASERTA (Maria Assunta Cavallo) – Durante le attività di controllo e di monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui il controllo del fenomeno della “Terra dei Fuochi” e del cosidetto “Mattone Selvaggio”, la Polizia Locale di Portico diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, il 17 febbraio scorso ha posto sotto sequestro un lotto di terreno di circa mq 6200 che era stato adibito a discarica di materiali di risulta vari e denunciato all’Autorita’ Giudiziaria, il titolare dell’ appezzamento di terreno risultato non essere in possesso di nessun titolo autorizzativo in materia edilizia e di essere sprovvisto di qualsiasi titolo in materia ambientale sia dei formulari, che delle autorizzazioni all’albo dei gestori ambientali.

Nella giornata di ieri, 18 febbraio 2021, sempre durante un’attività di controllo e monitoraggio del territorio, gli uomini della Municipale hanno sequestrato un altro lotto di terreno di 1600 mq adibito a discarica di terreno e materiali di risulta in dispregio alle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale. Denunciato il titolare all’Autorità Giudiziaria. I due lotti erano vicinissimi a delle coltivazioni agricole.