CELLOLE – Giovanni Franco, luogotenente dell’esercito originario di Cellole e in servizio a Sabaudia ha salvato due donne che stavano annegando. E’ successo a Gaeta lungo la Piana di Sant’Agostino. Il militare si √® tuffato per salvare le due bagnanti di origine ucraina che erano in difficolt√† per il mare agitato. Sul posto √® arrivato poi anche un bagnino che ha condotto tutti e tre a riva su una scialuppa di salvataggio.