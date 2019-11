Milly Carlucci e i suoi ballerini in cerca di talenti. Al Campania arriva “Ballando on the road”. ECCO QUANDO

MARCIANISE – Torna in pista, per una nuova edizione, il talent itinerante più amato di sempre: “BALLANDO on the road”, 20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km percorsi in lungo e largo per l’Italia. Numeri che dimostrano passione, talento e voglia di stare insieme attraverso la danza in tutte le sue forme. Dopo il clamoroso successo delle ultime stagioni riparte, per il quinto anno, l’avventura di Milly Carlucci e della sua squadra.

Insieme alla Regina del ballo in TV, l’indomabile Carolyn Smith e i Maestri di BALLANDO con le stelle. Anche quest’anno sei tappe, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. Prima tappa domani, 2 novembre, ad Altamura e si termina il 15 dicembre a Roma passando per Marcianise, Reggio Calabria, Rimini e Milano. Moltissime le novità di questa attesissima edizione iniziando da una straordinaria collaborazione, che vedrà in ogni appuntamento la presenza di Roberta Ammendola, volto noto della TGR Nazionale portare nelle case degli italiani racconti, storie e curiosità dal backstage di questo lungo viaggio alla ricerca di talenti. Sarà come vivere quest’avventura insieme ai veri protagonisti di “BALLANDO on the road”.

I selezionati avranno la grande occasione di esibirsi nella “finestra” pomeridiana prevista su Rai1, dove saranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “BALLANDO con te” in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv: BALLANDO con le stelle.

Per tutti gli altri talentuosi ballerini ci saranno moltissime occasioni di visibilità, così come avvenuto negli anni scorsi. Dai Babykillers protagonisti allo Zecchino d’oro a Giorgia Pia Gatto e Marek Pisanu che hanno conquistato pubblico e critica del prestigioso Fini Dance Festival di New York, ai vincitori della scorsa edizione, gli strepitosi Flash Kidz. Ma le opportunità sono infinite, dai numerosi gruppi e coppie presentati a Domenica In e alla Vita in Diretta, fino alle attrazioni presentate fuori concorso a BALLANDO con le stelle. Quest’anno inoltre, Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini un’occasione straordinaria, un sogno, iscrivendosi nella categoria PRO si potrà essere valutati per diventare uno dei nuovi Maestri di BALLANDO con le Stelle 2020.

“Ballando on the road: in cerca di talenti” farà tappa in alcune città mai raggiunte prima dal talent. Si parte il 2 e 3 novembre dalla Puglia, dove l’appuntamento con i casting sarà nel bellissimo Teatro Mercadante di Altamura. Il tour proseguirà l’9 e il 10 novembre alla volta della Campania, a Marcianise, presso il Centro Commerciale Campania.

Per il terzo appuntamento restiamo al Sud e per la prima volta Ballando on the road fa tappa in Calabria, il 16 e 17 novembre infatti, i casting si svolgeranno al Centro Commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria. Ballando on the road per la quarta tappa arriva in Lombardia, 23 e 24 novembre, presso il Bicocca Village. Quest’anno il 30 novembre e il 1° dicembre, poco prima della finalissima il tour farà tappa a Rimini, Centro Commerciale Le Befane. Come di consueto “Ballando on the road: in cerca di talenti” concluderà il suo viaggio a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale, il 14 e 15 dicembre.