Minacce no vax al vescovo Cirulli, la solidarietà di Andrea Cozzolino (Pd)

Il presule, vittima delle intimidazioni, aveva invitato i suoi sacerdoti non vaccinati ad astenersi dal distribuire la comunione ai fedeli

TEANO “Esprimiamo solidarietà a monsignor Giacomo Cirulli, vescovo delle due diocesi di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo, per le minacce ricevute da alcuni no vax in seguito alla decisione di invitare i suoi sacerdoti non vaccinati a non distribuire la comunione ai fedeli. Le minacce nei suoi confronti sono un atto vile e ingiustificato. Siamo certi che quanto accaduto non scalfisca la missione di monsignor Cirulli”.

Lo affermano Andrea Cozzolino, eurodeputato del Pd, e Luca Romano, componente della direzione regionale del Pd.