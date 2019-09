Minaccia di farsi esplodere con due bombole del gas. Le forze speciali entrano in casa e fanno l’incredibile scoperta

CERVINO – Si era barricato in casa Francesco Scarano, 53enne residente a Cervino, minacciando di farsi saltare in aria utilizzando delle bombole del gas. E’ un ex muratore e avrebbe deciso di farla finita. Sul posto, oltre ai carabinieri e un mezzo dell’ambulanza, anche i vigili del fuoco, per tentare un irruzione all’ultimo secondo.

La sorpresa, però, è al momento dell’ingresso in casa di artificieri e forze speciali: nell’abitazione non c’era nessuno. Scarano è scappato, probabilmente per un’uscita secondaria.