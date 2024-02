Minaccia la collega sul posto di lavoro, la decisione del giudice

Il 51enne assolto perché il fatto non sussiste.

PIEDIMONTE MATESE. E’ finito con un’assoluzione “perché il fatto non sussiste” il processo a carico di M.D., 51enne di Piedimonte Matese accusato del reato di minacce aggravate da una sua collega. Il giudice monocratico Montanaro del tribunale di S. Maria C.V., accogliendo le tesi degli avvocati difensori, ha, dunque, assolto l’imputato che non dovrà risarcire la ex collega, anch’ella di Piedimonte Matese.