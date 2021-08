Minaccia tutti col fucile per saltare la fila, 18enne si difende: “Non volevo fare del male”

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Ora si trova agli arresti domiciliari il 18enne marocchino residente a Casal Di Principe arrestato pochi giorni fa dopo aver estratto un fucile e aver minacciato i presenti ad uno stand gastronomico a San Cipriano d’Aversa, zona mercato.

Il giovane ha dichiarato al gip del tribunale di Aversa-Napoli Nord che lui non avrebbe fatto del male a nessuno e che non voleva farlo, non ricordandosi, a causa del consumo dell’alcool, come fosse arrivato a imbracciare un fucile in strada.

I carabinieri, intervenuti sul posto, l’avevano trovato ebbro e con l’arma tra le mani nell’area mercato.