Minacciata con un coltello e picchiata davanti alla figlia. Ma per il giudice sono solo menzogne

Termina l’incubo giudiziario iniziato tre anni fa.

SAN MARCO EVANGELISTA. È stato assolto perché il fatto non sussiste. E’ dunque terminato l’incubo giudiziario per P.C. di San Marco Evangelista, denunciato dall’ex moglie per maltrattamenti. La donna, infatti, accusò l’uomo di averla maltrattata, anche in presenza della figlia minorenne, di essere stata minacciata con un coltello ed, inoltre, di essere picchiata in presenza di amici quando i due si trovavano in vacanza. Per queste ragioni l’operaio è finito sotto processo ma giudice Antonio Riccio, presidente della seconda sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo ha scagionato da ogni accusa.