Minacciava e perseguitava l’ex compagna, condannato

Su Pasquale Aiello già pendeva il divieto di avvicinamento alla ex compagna, quando fu arrestato dai carabinieri nel gennaio del 2021. Dovrà scontare una pena di 2 anni.

CASTEL VOLTURNO Maltrattava e perseguitava la sua ex compagna ed il giudice lo ha condannato. A Pasquale Aiello è stata inflitta una pena di due anni di reclusione e dovrà anche pagare i danni (10mila euro) alla vittima. Su Aiello pendeva già il divieto di avvicinamento alla ex compagna, quando fu arrestato dai carabinieri di Castel Volturno nel gennaio del 2021. L’uomo fu denunciato dalla donna per il clima di terrore in cui era costretta a vivere, continuamente minacciata, aggredita ed ingiuriata.