Minacciò il cassiere di un negozio con un coltello a serramanico, condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione

Il 31enne si fece consegnare l’incasso giornaliero di 1050 euro. La sentenza del giudice per l’udienza preliminare del tribunale sammaritano, Vincenzo D’Angelo

SANTA MARIA CAPUA VETERE Dovrà scontare 3 anni ed 8 mesi di carcere Dario M., 31enne di Santa Maria Capua Vetere: il 18 settembre del 2021 commise una rapina ai danni del negozio “Superemme” in via Generoso Iodice, a Santa Maria Capua Vetere. In possesso di un coltello a serramanico con una lama di 11 centimetri, l’uomo minacciò il cassiere per farsi consegnare 1050 euro dell’incasso giornaliero.

La condanna è stata comminata dal gup Vincenzo D’Angelo del tribunale sammaritano, anche se la richiesta del pm era di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Il 31enne è stato difeso da Gianluca Giordano e Giovanni Plomitallo.