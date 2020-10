MINORENNE ARRESTATO. La madre era stata già picchiata dal figlio. Stavolta, però, lo ha denunciato alla polizia

AVERSA – Pretendeva di ordinare una pizza d’asporto per la cena invece di attendere le pietanze che la madre gli stava preparando, e cosi’ si e’ scagliato contro la donna mettendole le mai al collo e sbattendola contro il muro. Protagonista un minore di 16 anni, che gia’ altre volte aveva picchiato la madre per motivi molto futili; l’adolescente violento, residente ad Aversa, e’ finito al Centro di Prima Accoglienza, dopo essere stato arrestato dalla Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica scorsa, quando i poliziotti del Commissariato di Aversa diretti da Vincenzo Gallozzi, sono intervenuti per un’aggressione in famiglia, accertando che un minore di 16 anni aveva offeso e minacciato la madre tentando di colpirla con un vaso dopo averla spinta violentemente contro il muro; solo l’intervento di uno zio aveva impedito conseguenze ancora piu’ gravi per la donna, che si e’ anche recata in ospedale ed e’ stata refertata con alcuni giorni di prognosi. Gli agenti l’hanno cosi’ invitata a formalizzare la denuncia in Commissariato. La donna, separata dal marito, gia’ in passato era stata picchiata dal figlio 16enne davanti agli altri figli e ad uno zio, ma non l’aveva mai denunciato; questa volta pero’ ha deciso di raccontare tutto ai poliziotti, e neanche due giorni dopo la denuncia, il giovane e’ stato prelevato dagli agenti e condotto al centro per minori di Napoli.