CASERTA. Minorenne beccato con la droga, ARRESTATO dalla polizia

Gli agenti della squadra volante hanno controllato, nella zona periferica della città, una vettura con a bordo un gruppo di ragazzi. Tra questi un 17enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

CASERTA – Nell’ambito dell’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di ieri, un 17enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la Squadra Volante ha controllato, in zona periferica della città, una vettura con a bordo un gruppo di ragazzi. Uno dei giovani, ancora minorenne, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, che aveva nascosto nei pantaloni.

Il giovane è stato associato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, in attesa del giudizio di convalida, e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.