Minorenni vandalizzano il cinema Duel. Coinvolto il figlio di un professionista della “CASERTA bene”

CASERTA – Sono due ragazzi minorenni, fermati dal guardiano del cinema di via Borsellino, gli autori dell’atto di vandalismo all’interno del Duel.

Dopo aver rotto il vetro, sono riusciti ad entrare nel multisala, ma sono stati beccati dalla sicurezza del cinema.

Non รจ scattata la denuncia, in considerazione il fatto che i ragazzi sono molto giovani e gli agenti di polizia giunti sul posto hanno chiamato i genitori dei ragazzi, tra cui un noto professionista del Capoluogo, per essere riaccompagnati a casa.