Modello e attore casertano in tv da Enrico Papi. Il successo di Francesco Pietro Motta

AVERSA/LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Successo per la partecipazione a “Guess My Age”, del modello e attore Francesco Pietro Motta. L’altro giorno è andata in onda la puntata del noto show di TV8 condotto da Enrico Papi dove protagonista è stato il 20enne di Lusciano che vive ad Aversa.

Il giovane si è presentato in dobok, uniforme tipica del Taekwondo: una disciplina in cui ha conquistato la cintura nera è stato campione Nazionale e che lo vede sui tatami dall’età di 7 anni.

Il game consiste nella partecipazione di una coppia di concorrenti deve cercare di indovinare l’anno di nascita di sette persone mai viste prima per difendere un montepremi di €100.000. Nelle prime sei manche, i concorrenti hanno a disposizione sei indizi. Dopo aver indovinato l’età dei primi sei sconosciuti, la coppia di concorrenti si gioca il tutto per tutto nella sfida finale: qui bisogna indovinare l’età esatta del settimo sconosciuto contando su quattro tentativi e altrettanti indizi e a ogni errore il montepremi si dimezza inesorabilmente.

Motta ha dichiarato in merito alla sua partecipazione seguitissima da tutte e due le comunità casertane, che “Abbiamo registrato lo scorso febbraio ed è stato davvero emozionante. Enrico Papi è la simpatia in persona. Passare dal centro dell’inquadratura delle telecamere al rivedersi comodamente a casa, è stato davvero emozionante. Non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni”.

Francesco Pietro Motta ha studiato recitazione presso un’accademia di recitazione nel napoletano ed ha frequentato il corso di musical a cura di Sara Giglio, oltre alle “Masterclass” di Massimiliano Gallo e di Giò Di Tonno. Non è la prima presenza sul piccolo schermo per il carismatico giovane: figurazione per spot “Telethon” con Antonella Clerici a dicembre 2017; figurazione da concorrente nella prima puntata del programma “Grande Fratello – 16esima edizione” nell’aprile del 2019; figurazione semplice nel video promo “Live – Non è la D’urso” e figurazione semplice in varie puntate di Pomeriggio 5 nel settembre del 2019; figurazione nella docufiction di “Live – Non è la D’Urso” durante il matrimonio Pamela Prati e Mark Caltagirone nel settembre del 2019.