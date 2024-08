Moglie e marito vanno a farsi la doccia. Cinque minuti e i ladri gli “ripuliscono” casa

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – I ladri gli entrano in casa mentre sono sotto la doccia e quando si rendono conto di essere stati svaligiati è troppo tardi: i balordi erano già scappati facendo perdere le loro tracce.

Continuano i casi di furti a San Nicola la Strada, a causa dei quali cresce il malumore dei residenti. Il caso appena evidenziato è accaduto nella zona di via Grotta che già in questi giorni era balzata alla cronaca proprio per fatti dello stesso tipo.

Ad alzare la voce e riferire del malcontento dei residenti è il consigliere comunale dell’opposizione, Francesco Basile, che punta il dito sul sistema della videosorveglianza: “mi chiedo se serve o se stiamo sprecando ancora dei soldi inutili“, chiede il consigliere comunale che aggiunge e conclude: “è arrivato il momento che questa amministrazione assuma le sue responsabilità e che spieghi alla gente quali sono i progetti anche in tema di sicurezza“.