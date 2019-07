Dice al marito di accompagnare una parente in clinica ma scappa in Toscana con l’amante-social. Il comandante dei carabinieri dà ragione al marito

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Era scappata 4 anni fa, C.D.L., con un uomo conosciuto su Facebook. Fuggita da una vita che non riusciva più a sopportare, una vita fatta di sacrifici per portare avanti una famiglia composta da lei, il marito, Francesco Lettieri, e i quattro figli.

Dopo aver raccontato di dover accompagnare un parente alla clinica San Michele, nella vicina Maddaloni, la donna è scappata, facendo perdere le sua tracce. Solo dopo diverso tempo si è scoperto che si trova in Toscana, in compagnia della nuova dolce metà.

Un comportamento irresponsabile, qualcuno lo definirebbe vigliacco, che ovviamente non è andato giù al marito, che ha denunciato la (ex) moglie per abbandono del tetto coniugale. E dopo che il tribunale dei minori di Napoli ha già sancito la decadenza dal ruolo genitoriale, va avanti quest’altro processo, con un risultato che pare già scritto, vista l’assenza della donna e anche di un legale difensore.

Oggi è stato ascoltato il comandante della caserma dei carabinieri di Santa Maria a Vico, che aveva ricevuto la denuncia del marito, confermando al tesi della fuitina.