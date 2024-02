IL NOME. Molesta la bella vicina di casa anche dopo la condanna, 30enne torna in cella

BELLONA/VITULAZIO. Ha continuato a perseguitarla anche dopo la condanna a quasi due anni di reclusione, scaturita dalla denuncia che la stessa donna presentò, appena due anni fa, contro di lui. Per questa ragione Andrea Giuliano di Bellona, che era già ai domiciliari (probabilmente però troppo vicino alla sua vittima) è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vitulazio. Il 30, attraverso i social ed i telefono, continuava a molestare la vicina di casa che non ha potuto far altro che denunciarlo nuovamente.

L’uomo fu arrestato nel 2022 per avere lanciato sassi nel giardino della 24enne che, terrorizzata, aveva paura di uscire di casa, anche solo per recarsi all’università.