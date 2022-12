Molestie al sindaco Martiello. Disposto il risarcimento

SPARANISE – Ieri mattina al tribunale di Santa Maria Capua Vetere doveva tenersi l’udienza del processo che vede quale persona offesa il sindaco di Sparanise Salvatore Martiello, il quale dovrà essere risarcito per il danno subito dall’operatore ecologico Giuseppe Fusco, che nel gennaio 2020 si sarebbe recato a casa del primo cittadino pretendendo il pagamento degli stipendi arretrati. L’imputato è accusato di molestie ai danni del sindaco e ieri, la sua difesa ha avanzato richiesta di oblazione ovvero estinguere il reato penale adempiendo ad una obbligazione amministrativa. Ma la difesa del sindaco si è opposta e il giudice ha rinviato il processo per una migliore valutazione dei fatti, imponendo però all’imputato di risarcire il danno al Martiello. Il processo si celebra per il reato di molestie ma si ritiene ci siano state anche violenza privata e minacce perchè il netturbino Fusco avrebbe suonato insistentemente al citofono della casa minacciando Martiello il quale sarebbe stato, per questo motivo, costretto a rimanere nella sua abitazione, per evitare ripercussioni.