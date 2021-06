MONDRAGONE. Appartamento in uso a Bonuglia, non c’è traccia della relazione tecnica promessa dal sindaco Pacifico

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono tantissimi i cittadini che si sono appassionati alla vicenda tirata fuori dal Consigliere di minoranza Giovanni Schiappa, durante l’ultimo Consiglio Comunale e che riguarda alcuni locali liberi all’interno della Caserma della Polizia Municipale utilizzati per “apparecchiare” un appartamento attualmente in uso al Comandante Bonuglia, come già ampiamente scritto nei due precedenti articoli.

In questi giorni, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, doveva effettuare un sopralluogo chiesto dal Sindaco Pacifico, affinché venisse fatta luce sull’ intera vicenda. Tra l’altro, nei giorni scorsi abbiamo pubblicato anche delle foto riguardo alla location messa sotto accusa, definita dall’Amministrazione Comunale zona relax -arredata egregiamente da un noto negozio d’arredamenti mondragonese – adiacente al locale armeria, che va di certo tenuto sott’occhio, mentre “ci si prepara un caffè con l’ausilio di un fornellino e ci si riposa su di una brandina”.

Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, il sopralluogo sarebbe avvenuto qualche giorno fa, ma ad oggi nessuna relazione tecnica corredata da immagini è spuntata fuori, ma sicuramente qualcosa si saprà, come promesso dal Sindaco Pacifico durante una nostra intervista in cui ha anche affermato di rendere pubblico quanto accertato. Siamo sicuri che si terra’ fede alla parola data, nel rispetto di quei cittadini che pretendono risposte.