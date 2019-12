MONDRAGONE. Bambina di 3 anni colpita da malore in zona Palazzi Cirio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Paura per una bimba di 3 anni colta da malore e soccorsa dai passanti. Il fatto è accaduto lunedì sera intorno alle 19.30 in zona Palazzi Cirio, e la notizia è trapelata a seguito della pubblicazione di un post in una pagina Facebook, di un uomo che sostiene di aver cercato invano di rianimare la bambina, accasciatasi a terra dopo il malore, preoccupato per le sue condizioni di salute.

Dalle verifiche effettuate nella giornata di oggi in merito all’accaduto, alcuni residenti ci hanno anche riferito del celere intervento dei sanitari del 118, allertati dai passanti. Per fortuna, le condizioni di salute della piccola, visitata dai medici della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno, ora sono buone.