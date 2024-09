MONDRAGONE. Buca la ruota dell’auto per rubare un marsupio con 1000 euro all’interno

Ci è riuscito con un movimento fulmineo, ma è stato acciuffato

MONDRAGONE – Il malvivente aveva calcolato tutto nei minimi particolari, a cominciare dalla scelta della vittima, che aveva già precedentemente seguito nei suoi spostamenti.

L’obiettivo era quello di sottrargli il marsupio nel quale aveva visto riporre la somma di 1000,00 euro in contanti.

Il modus operandi, eseguito con la precisione di un copione già più volte recitato, lo ha portato prima a forare lo pneumatico anteriore destro dell’auto dell’ignaro prescelto e poi, approfittando dell’impossibilità di quest’ultimo a spostarsi, ha sfruttato un momento di distrazione per intrufolarsi in macchina ed asportare con un movimento fulmineo il marsupio dal sedile posteriore.

Subito dopo il furto il malvivente è salito a bordo di un’auto, lasciata in sosta nelle vicinanze con il motore acceso, e si è allontanato velocemente.

Purtroppo per lui, un 53enne del napoletano, già noto ai militari per la commissione di reati contro il patrimonio, non si è accorto che sull’auto della vittima era installata una dash cam, attiva sia nel momento del furto che nelle fasi immediatamente successive.

Le immagini registrate dalla particolare telecamera, estratte e visionate dai carabinieri della Stazione di Mondragone all’atto della presentazione della denuncia da parte del derubato, hanno consentito così di identificare subito il malvivente.

L’uomo è stato rintracciato e accompagnato in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di furto aggravato.