MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non bastava solo il maltempo a mettere in ginocchio una intera città, ma ci si è messa anche la mancanza di acqua potabile. Una carcassa di un’auto, trasportata dalla furia del canale S. Paolo, ha urtato violentemente contro una conduttura idrica, danneggiandola. Gli uomini del Consorzio Idrico sono già sul posto, ma pare che i tempi previsti per la riparazione del tubo siano alquanto lunghi, a causa degli allagamenti di oggi.