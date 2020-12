MONDRAGONE. Commerciante ucciso 30 anni fa. ECCO LA CONDANNA DEI SICARI

MONDRAGONE (GV) – A 30 anni dal delitto del commerciante di scarpe Vincenzo Pagliuca sono arrivate le condanne per due esponenti del clan dei Muzzoni che hanno chiesto il rito abbreviato dinanzi al gup di Napoli. Trenta anni di reclusione sia per Gaetano Di Lorenzo che per Francesco Zuccheroso, già detenuti per altro. I due, all’epoca erano fuggiti in Spagna per sottrarsi all’accusa di omicidio. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile gli avvocati Marta Ceraldi e Gianluca Giordano.