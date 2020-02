MONDRAGONE. Comune macchietta, danno gli stampati ai cittadini copiandoli dal comune di Ravenna e non ci tolgono neppure l’indicazione

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Non ci facciamo mancare proprio nulla e qualche volta arrivano anche segnalazioni curiose ed inverosimili. Da qualche tempo, nella sede principale del comune di Mondragone, in viale Margherita, anche solo per protocollare, per conto di terzi, un qualsiasi documento presso l’ufficio sito al piano terra, di fronte all’ingresso, si è scelto di richiedere apposita delega con, in allegato, il documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

Peccato però che il modello che gli utenti devono compilare, riporta, in basso a destra, la dicitura relativa all’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale dell’Emilia Romagna, in particolare la sezione provinciale di Ravenna. Un copia ed incolla da “paperinopoli” a cui si porrà di certo rimedio.