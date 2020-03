MONDRAGONE. Conoravirus si trasforma in Corona…beautiful. Paolo Russo attacca la compagna del padre medico: “Lei è una mitomane”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ha messo completamente in subbuglio il popolo del web il post pubblicato su Facebook dalla compagna di un noto professionista mondragonese, in cui afferma di avere contratto il coronavirus. Una confessione che ha scatenato tantissime polemiche e che ha costretto il figlio del compagno della donna a smentire pubblicamente tale notizia.

La vicenda, dai contorni beautifuliani, non è di certo chiara ed ovviamente si sono mosse sia le forze dell’ordine, e sia le autorità competenti per verificare se quanto scritto dalla donna, sia vero oppure sia solo frutto di una fantasia che ha voluto cavalcare gli attuali scenari di una emergenza sanitaria che sta affliggendo l’Italia intera, e questo sarebbe davvero molto grave.



Essendo il professionista un uomo molto noto in città, sono in molti ora ad attendere un suo intervento per fare davvero chiarezza sull’accaduto.