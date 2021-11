TRAGICO A MONDRAGONE. Donna partorisce nel bagno di casa un bambino morto

MONDRAGONE – Una donna di 34 anni ha partorito nel bagno di casa propria, alla 26esima settimana, un feto morto.

Due ambulanze sono accorse immediatamente sul posto: la donna è stata trasportata in codice rosso alla clinica Pineta Grande.

Provvidenziale e decisivo è stato l’intervento di un’infermiera che, prima del trasporto in clinica, ha operato alla donna tutte le manovre necessarie, tagliando anche il cordone ombelicale.

La seconda ambulanza è rimasta sul posto in attesa di capire come trattare il piccolo corpicino, ovvero in attesa di sapere se andasse prelevato e portato presso il reparto di Anatomia Patologica oppure in ospedale.