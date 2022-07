MONDRAGONE. Dopo tre anni di assenza, torna la “Sagra della Mozzarella”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Prodotti tipici locali, band musicali ed area giochi, sono alcuni degli “ingredienti” principali della ottava edizione di una kermesse la “Sagra della mozzarella” assente da tre anni a causa della pandemia, ma che riparte a tutto gas, grazie agli organizzatori dell’associazione “Unimpresa Zonale” che in tempi record, hanno pensato davvero a tutto. Il tema della manifestazione , che per la prima volta abbraccera’ due riguarda la violenza sulle donne e non a caso all’ingresso di via Venezia, verrà posizionato un arco di palloncini rossi che farà da sfondo ad un’area dedicata agli oggetti rossi, simbolo sulla violenza di genere. Non mancheranno gli stand dei prodotti enogastronomici che richiamano la tradizione culinaria mondragonese come la scrippella, la mozzarella di bufala, la pasta e fagioli e le “pettole” con i ceci. Cinque le band che lungo la strada intratterranno i visitatori con la loro musica. Saliranno sul palco sabato 30 luglio alle ore 22.00, il cantante Bless, mente domenica sera, sempre alla stessa ora si esibirà “Nico Desideri” con i suoi ospiti, preceduti da un intervento di Tina Ianniello, madre di Veronica Abate e fondatrice dell’Associazione “Veri”. Ovviamente vi saranno tantissime altre sorprese. Dal punto di vista della sicurezza pubblica saranno presenti due ambulanze, la Croce Rossa Italiana, La protezione civile comunale ed i vigili di protezione civile coadiuvati dalla protezione civile di Cancello Arnone che dispone del modulo antincendio. Dunque, non manca proprio nulla se non la vostra presenza per concedervi dei momenti di aggregazione e di sano divertimento.