MONDRAGONE. Droga, pistola e proiettli. Blitz e arresto. Un 30enne del luogo….

MONDRAGONE (d.l.) – I carabinieri della stazione locale con l’unità cinofila di Sarno hanno tratto in arresto S.E. cl.81, del posto. L’uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di gr. 356 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in dosi, nonché della somma contante di euro 30,00, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nel contesto della stessa attività è stato deferito in stato di libertà un 30enne del luogo che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola, mod .85 auto cal. 8, priva di tappo rosso, con caricatore contenente nr. 7 colpi dello stesso calibro, privi di ogiva, nr. 81 cartucce calibro 7,65 g.m.f. parabellum; nr. 1 cartuccia calibro 38 spl winchester e gr. 0,55 di sostanza stupefacente tipo crack.