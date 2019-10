MONDRAGONE. Entra arma in pugno nel centro scommesse. Uomo fermato dalla vigilanza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ieri sera un uomo di nazionalità bulgara è stato tratto in arresto dai carabinieri per aver tentato una rapina all’ Eurobet di via Domiziana. Il 40 enne intorno alle 22, ha fatto irruzione nel centro scommesse, armato di pistola, rivelatasi poi a salve, cercando di farsi consegnare l’incasso dai dipendenti. Per fortuna attraverso un SOS lanciato alla centrale operativa della società di vigilanza Union Security, sul posto e’ arrivata pattuglia con a bordo il Brigadiere Zito Antonio e Torrano Roberto che con l’ausilio della polizia stradale e dei carabinieri, hanno bloccato l’uomo.

Il malvivente già prima dell’arresto, intorno alle 20, era entrato ubriaco nel centro scommesse brandendo una bottiglia rotta usata per minacciare clienti e dipendenti, ed era stato poi allontanato dagli uomini della Union Security. Sul posto questa mattina è attesa la scientifica, ma non se ne conoscono i motivi.