MONDRAGONE – E’ di pochi minuti fa la segnalazione di un grave incidente avvenuto sulla statale Domiziana, nel territorio di Mondragone a pochi passi dall’entrata dal parco giochi “Club Insieme”.

Una Fiat Panda, per motivi che ancora non si conoscono, è finita fuori strada, in una cunetta.

Ferito il conducente che è stato trasportato all’ospedale. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi stradali e per regolare il traffico.