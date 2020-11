MONDRAGONE. Finito nel girone dell’Inferno: positivo attende in ambulanza 18 ore per un ricovero. Paziente 70enne riportato a casa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’ stata una lunga odissea quella vissuta da un anziano di 70 anni originario di Sessa Aurunca, prelevato questa notte alle 3.00 da un equipaggio del 118, a seguito di una caduta accidentale in casa. Nessuna struttura sanitaria ha potuto ospedalizzare il paziente a cui e’ stato effettuato il solo test del tampone, risultato positivo. Dopo 18 ore di estenuante attesa, l’uomo è stato riaccompagnato a casa. A questo punto non abbiamo nulla da aggiungere, se non sottolineare il fatto che se da un lato qualcuno osanna che negli ospedali vi siano ancora disponibilità di posti letto covid e di terapie intensive, dall’altro, la realtà racconta ben altro. Un ringraziamento alle forze dell’ordine ed in primis, al commissariato di polizia di Aversa, con cui ci siamo interfacciati, per la disponibilità e l’umanità mostrata, nell’affrontare l’intera vicenda.