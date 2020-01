MONDRAGONE. FURTO DELL’EPIFANIA. Svaligiato appartamento, portati via oro e pistole

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ladri in azione nel rione San Nicola, (traversa via XXIV Maggio), proprio nel giorno della Epifania. Quando i proprietari di casa sono rientrati attorno alle 18, hanno trovato tutto a soqquadro e la porta d’ingresso forzata e danneggiata. I malviventi avevano rovistato dappertutto, riuscendo a trovare un paio di orologi ed una piccola somma di denaro, ma non contenuti del magro bottino, hanno portato via anche degli abiti e della biancheria. Il colpo è avvenuto in una zona densamente abitata dove pare che nessuno abbia visto e sentito nulla, eppure i ladri non hanno agito di notte e per di più, hanno scavalcato un muretto riuscendo poi ad entrare indisturbati dall’ingresso principale. Sono ormai parecchie le abitazioni svaligiate o comunque visitate nell’ultimo scorcio del 2019, come quella di un noto commerciante residente in via Pisa, una traversa della centralissima Viale Margherita dove i ladri sono riusciti a portare via oggetti in oro e due pistole regolarmente detenute del valore di circa ventimila euro.