MONDRAGONE. Furto di rame in chiesa. Ladri sradicano una finestra e portano via l’acquasantiera

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si sono introdotti all’interno di una stanza in uso alla chiesa di San Michele Arcangelo in via Duca degli Abruzzi, riuscendo a sradicare prima l’inferriata e poi la finestra dei locali, agendo in modo indisturbato. Protagonisti del fatto di questa notte, i predoni di oro rosso che hanno portato via un pentolone di rame ed un tubo del gas, con il rischio concreto di favorire una perdita di metano e causare una tragedia. Un furto dunque mirato ad opera di malviventi che speriamo non la facciano franca.